Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıldönümünde Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

Akşehir’deki anma programının ilki, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na ilçe protokolünün çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak meydandaki bayrak yarıya indirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Buradaki programa Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Akşehir’deki Atatürk’ü anma etkinlikleri saat 09.30’da Akşehir Kültür Merkezi’nde Akşehir Atatürk Ortaokulu’nın düzenlediği programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Ferhan Ekici tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Atatürk’ün hayatı konulu video gösterisinin ardından okul öğrencileri tarafından Atatürk’le ilgili çeşitli şiirler seslendirildi. Program yapılan Atatürk Oratoryosunun ardından Atatürk Korosu’nun Atatürk’le ilgili şarkılar söylemesiyle devam etti. Anma etkinlikleri kapsamında düzenlene yarışmalarda ödül alan öğrencilere protokol tarafından hediye takdim edilmesinin ardından program sona erdi.