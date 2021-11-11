Akşehir’de 800 fidan toprakla buluşturuldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Akşehir Orman İşletme Şefliğinin katkılarıyla Engili Mahallesi yakınlarındaki Akşehir Şehitler Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, 500 mavi servi ve çam fidanı dikimi yapıldı. Ayrıca bin adet te ağaç fidanı dağıtıldı. Etkinliğe Akşehir Kaymakam İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Protokolü, bazı kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Buradaki etkinliğin ardından yine Engili Mahallesi yakınlarında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan Adalet Ormanı’nda da 150 adet badem ve 150 adet iğde ağacı fidanı katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.