Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı gerçekleştirilen Konya Tanıtım Günleri’nde açtığı stant ve temsili Nasreddin Hoca ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Yoğun katılımın olduğu, Konya’nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı stantlarda, kente ve ilçelere özgü markalar da yer aldı. Konya’nın ve ilçelerinin tüm değerleriyle adeta Ankara’ya taşındığı etkinlikte, kimi vatandaşlar gezdiği stantlarda yöresel lezzetlerin tadına bakarak alışveriş yaptı, kimisi de dolaştıkları stantlarda sergilenen ürün ve eserler hakkında bilgi aldı.

Konya Tanıtım Günleri çerçevesinde Akşehir’i her yönüyle tanıtmaya, Akşehir’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatmaya çalıştıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Başkentimizde; Nasreddin Hocamızı, tescilli Akşehir kirazımızı, kiraz lokumumuzu, Akşehirimize özgü gurme lezzetlerimizi, binlerce tarihi Akşehir evlerimiz ve sokaklarımızı, müzelerimizi, tarihi ve kültürel eserlerimizi, türkülerimizi ve doğal güzelliklerimizi tanıtmaya, Akşehirimizi her yönüyle ziyaretçilerimize anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Konya Tanıtım Günleri çerçevesinde, Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri de bir program sunacak. Akşehir standını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Taekwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya ilçe belediye başkanları, Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, 9-12 Haziran tarihlerini arasında kentin güzelliklerini Ankara Millet Bahçesi’nde memleket hasreti çeken Konyalılar ve Konya severlerle buluşturmaya devam edecek. Etkinlik saatleri 11.00-23.00 arasında gerçekleştirilecek.