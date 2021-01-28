Akşehir turizmde kabuğunu kırıyor

Konya’nın Akşehir ilçesinin turizm sektöründen bir pay alması, doğası, tarihi zenginliği, kültürel varlıkları gibi yönlerinin daha iyi tanıtılması kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Akşehir Belediyesi öncülüğünde Akşehir Kültür Merkezi’nde bir Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Akşehir; coğrafi konumu ve özellikleri itibariyle tarihin her devresinde işlek bir yol güzergahının üzerinde bulunmuştur. Tarihsel süreçte Akşehir’in çevresi için bir iktisadi merkez konumunda olması, ekonomik hayatın şekillenmesinde etkili olmuş ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Akşehir’in nüfusu TÜİK verilerine bakıldığında 2000 yılından 2019 yılına kadar gelindiğinde ciddi düşüş yaşandığı görülmektedir. Şehrimizde Organize sanayi anlamında gelişme sağlanmasına rağmen diğer ekonomik katkı sağlayıcı, iş ve işgücü potansiyellerinde yaşanan azalmalar nüfusun azalmasında, dışa göç edilmesinde etken olarak görülmektedir. Sanayi anlamında attığımız adımlarla birlikte şehrimizde gün yüzüne çıkardığımız ve çıkarmaya devam ettiğimiz tarihi, kültürel değerlerimizin katkısı ile turizme yapılacak adımlarımız bu göçün önüne geçmiş olmayı planlamaktayız” dedi.

Başkan Akkaya, Akşehir’de gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, Akşehir’in tarihi ve kültürel değerleri ve bugüne kadar yapılan turizm ile ilgili çalışmaları konu alan bir sunum yaptı. Başkan Akkaya’nın sunumunun ardından kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz; Akşehir’in turizm açısından her türlü değere sahip olduğunu dile getirerek turizm payından pay alma adına yapılan bu çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar sahip olduğu birçok ortak turizm projesi, geliştirdiği markalar ve aldığı ödüllerle turizm sektörünün dünya çapında bilinen isimlerinden olan Turizm Duayeni Dr. Cem Kinay’da çalıştayda ‘Turizmdeki trendler’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada turizm konusunda trend olan konular hakkında sunum gerçekleştiren Kinay, katılımcılara bu trendlerle Akşehir’deki değerleri karşılaştırarak neler yapılabileceğini düşünmelerini istedi. Turizm sektöründe trendlerin sık sık değiştiğini ifade eden Dr. Cem Kinay “Yeni dönemin en güçlü iletişim ortamı dijital platformlar, en önemli trendi, talebi de deneyimdir” ifadesini kullandı.

Çalıştayın sonunda katılımcıların düşünceleri ve yapılabilecekler hakkında fikirleri dinlenirken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dr. Cem Kinay’a bir plaket takdim etti. Çalıştaya; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dr. Cem Kinay, Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Akademisyenler, Turizm sektörü ile ilgili kamu kurum ve STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.