Akşehir OSB demiryolu yük taşımacılığı için inşaat çalışmaları başlıyor

Konya’nın Akşehir İlçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde üretilen ürünlerin alıcısına hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşabilmesi için Gözpınarı Mahallesindeki eski istasyon binasında yapılacak bir yükleme noktası ile ilgili inşaat çalışmaları başlıyor.

İnşaat çalışmalarının başlamasıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve teknik personeli, yüklenici firma yetkilileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir OSB Başkan Vekili ve Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra ile birlikte Gözpınarı Mahallesindeki eski istasyon binası önünde inceleme yaptı.

Yükleme noktası inşaat çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Akkaya, “Bu alana Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında 2 yollu bir yükleme merkezi yapılacak. Bu yükleme merkezinde Organize Sanayimizde üretilen, imal edilen ürünler demiryoluyla, çok uygun şartlarda ve fiyatlarda Konya Lojistik merkezine taşınacak Oradan da limanlara ulaştırarak ihracat noktasında yurt dışına gönderilmiş olacak. Bu yükleme merkezimiz, organizedeki sanayicilerimiz için olmazsa olmaz bir şey. Onların ihracatını çok ciddi anlamda patlatacak, ateşleyecek bir konu. Geçtiğimiz aylarda Organize Heyetimiz, Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Emin Makascı Bey, AK Parti İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu Bey, Organize Sanayi Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Akşehirli hemşehrimiz, Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey ile beraber Genel Müdürümüzü ziyaret etmiştik. Sağ olsunlar programa aldılar. Bölge Müdürümüz Adem Sivri Bey’de çalışmaları ekibi ile tamamladı ve şimdi artık yatırım programını girdi. Bugün taahhüdü alan firma yetkilileri ile beraber yerinde inceleme yapıyoruz. İnşallah Akşehirimizde bu proje kapsamında; Yeniköy’de zaman zaman kazalarla hayvan telefine neden olan yerde bir üst geçit, yine Kozağaç’ta üniversitemize ulaşımın sağlandığı, TOKİ konutlarının olduğu, cezaevine ulaşımın sağlandığı, yüksek öğrenim yurtlarının bulunduğu bölgedeki alana bir alt geçit ve artı buradaki yükleme merkezi olmak üzere 3 tane yatırım yapılmış olacak. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde İnşallah inşaatı başlayacak. ilçemize hayırlı olsun diyorum, yapımcı firmaya da işinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle Ulaştırma Bakanımıza, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze, Devlet Demiyorlar Bölge Müdürümüze, Akşehir Halkımız ve Organize Sanayicilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.