Konya’nın Akşehir ilçesinde “Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor” projesinin startı gerçekleştirilen tanıtım programıyla verildi.

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu ‘Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor’ projesi başladı. Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan programda açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, projenin Akşehir’deki tüm öğrencilerde okuma alışkanlığı oluşturmayı; okuduklarını anlama, yorumlama ve aktarma becerilerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada projenin hayırlı olmasını dileyerek, “Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte geliştirdiğimiz ‘Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor’ projesiyle, edebiyatımızın seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilerimizin etkin bir okuma kültürü kazanmasını amaçlamaktayız. Gençlerimize farklı bakış açıları kazandırarak, kitaplardan elde edilen bilgileri en doğru ve en iyi şekilde hayatlarına aksettirebilmelerine olanak sağlayacağız. Okumak, gençlik adına bir şuura sahip olabilmeyi, kitaplardan edinilen bilgiler ışığında, fikri dünyamızı zenginleştirmenin en güzel yollarından birisidir. Zira kitap okumanın kişiyi nasıl değiştirebileceğine ona farklı bakış açıları kazandırabileceğine bizzat şahit olanlardan birisiyim. Öncelikle kelimelerle zenginleşen bir fikir dünyası içerisine dalıyorsunuz. Kelimelerle birlikte okyanuslara açılıyorsunuz ve o okyanusta alabildiğine zenginlikler keşfediyorsunuz. Her bir zenginlikten dilediğinize erişebilmenin keyfini çıkarıyorsunuz. İşte şöyle bir düşündüğümüzde, hayal ettiğimizde ne gibi güzelliklere yelken açtığımızın farkına varın. Çünkü gerçekten hayatınızın en verimli çağlarını yaşıyorsunuz. Bu altın değerindeki zamanlarınızın kıymetini bilin. Biz bu doğrultuda hareket ederek böylesine güzel bir projeye imza atmak istedik. Sizleri kitaplarla buluşturarak içinizdeki cevheri gün yüzüne çıkarmak istedik. Sizler okudukça ve okuma alışkanlıklarınızı geliştirdikçe bizler de sizler için daha özverili ve daha iyi işler ortaya koyacağız. Sevgili Öğrenciler; okuyan insan kendini tanır, kendini bilir. Daha kolay empati ve iletişim kurar. Edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde saygın bir kişiliğe sahip olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin amacı, içeriği ve yapılacak çalışmalar hakkında slayt eşliğinde katılımcılara bilgiler verildi. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl başlatılan ancak pandemi nedeniyle uygulanamayan ve bu yıl başlayan ‘Akşehir’i Seviyorum, Şehrimi Tanıyorum’ projesinde yapılan çalışmalar hakkında da sunum yapıldı.

"Öğrencilerin etkin bir okuma kültürü kazanması amaçlandı"

Edebiyatın seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilerin etkin bir okuma kültürü kazanması amaçlandığı projede; öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, okuduğunu anlama ve anlatmalarını, akıcı ve etkili konuşmayı, yazım kurallarına uygun yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamak da hedefleniyor. Bunun yanı sıra eserlere farklı açılardan bakıp çok yönlü düşünme becerisi kazandırmak adına ilkokul öğrencilerine okudukları eserlerle ilgili resim çalışmaları yaptırmak, ortaokul öğrencilerine okudukları eserlerdeki yapı unsurlarını kullanarak kendi hikayelerini yazma çalışmaları yaptırmak, lise öğrencilerine okudukları eserlerde geçen tarihi ve kültürel mekanları gezdirmek, bu mekanların milli ve manevi önemini hissettirmek, gezdikleri yerleri fotoğraflamak, sonrasında bu fotoğrafları sergilemek gibi çalışmalarda yapılacak. Program; halk oyunu ekibi gösterisi ve proje ekibi ile protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Proje tanıtım programına; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.