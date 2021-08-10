Akşehir İmaret Sokak’taki Evler Can Buluyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri ile yapılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Nasreddin Mahallesi İmaret Sokak’ta bulunan 43 evde sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlatıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte İmaret Sokağa giderek yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akşehir’de yapılan çalışmalar ile yüzlerce evin tarihe ve turizme kazandırıldığı belirten Başkan Akkaya, “Sokak sağlıklaştırma projelerimiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda İmaret Sokak’ta 43 evin sokak sağlıklaştırmasını yapıyoruz. Çalışmamız güzel ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Finansman noktasında destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye çok şükranlarımı arz ediyorum. Akşehir’imizde yaklaşık üç yüze yakın evin sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri tamamlanmış oluyor. Akşehir’de iki bin civarında bir potansiyele sahibiz. Tarihi Akşehir evleri olarak, cumbalı, eli böğründe Akşehir evleri olarak iki bin civarında evimiz var. 2002 yılına kadar toplamda 13 evin sokak sağlıklaştırması ve restorasyonu yapılırken, 2002 yılından bu yana bu rakam üç yüze yükseldi. Özellikle son 7- 8 yıldır bu çalışmalarımız daha bir hız kazandı. Hem mirasımızı koruyoruz, Akşehir’imizin o tarihi potansiyeline sahip çıkıyoruz, hem de turizm potansiyelini artırmış oluyoruz. İnşallah gelecekte Akşehir’imizin turizminde, tarihi Akşehir evlerin ayrı bir fonksiyonu olacak diye düşünüyorum. Tekrar destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ekibine çalışmaları takip ettikleri için teşekkür ediyor, müteahhit firmamıza da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.