Akşehir geri dönüşüme sahip çıkıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından daha temiz çevre ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Atma Tıkla projesi ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve hediyeler dağıtmaya devam ediyor.

Projenin daha geniş kitleler tarafından duyulması ve katılımın daha fazla olması için Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ev ve işyerlerine projeyi tanıtan broşürler dağıtılıyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Değerli hemşehrilerimizin projeye daha çok katkı sağlamalarını ve ortak olmalarını sağlamak amacıyla projemizi tanıtan ve bilgilendirmeler yapan el broşürlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz evlerindeki atıkları çöpe atmayıp uygulama üzerinden bildirim yaptıklarında Belediye ekiplerimiz gelip atıkları alıyor ve bunun karşılığında puanlar kazanıyorlar. Bu toplanan puanlar sayesinde de hediyeler kazanabiliyorlar” dedi.

Projenin başlatıldığı günden bu yana toplanan geri dönüşüm atıkları verilerini de paylaşan Başkan Akkaya, “Projeyi hayata geçirdiğimiz günden itibaren yaklaşık 6 aylık bir süreçte Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre; 2 bin 565 kilogram kağıt, 110 kilogram pil, bin 145 kilogram plastik, 505 kilogram atık ilaç, bin 465 kilogram cam, 255 kilogram metal, 283 kilogram ahşap, 430 kilogram tekstil atık ve 145 litre atık yağ toplanmış olup hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Değerli hemşehrilerimizi de verdiğimiz hediyelerimizle mutlu etmiş olup, çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla tüm çalışmalarımıza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.