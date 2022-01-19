Akşehir BİLSEM’e robotik kodlama atölyesi açıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim vermeyi sürdüren Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’ne Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla robotik kodlama atölyesi açıldı.

Atölyenin açılması nedeniyle Akşehir BİLSEM çok amaçlı salonunda bir tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Kurum Müdürü Mehmet Uza, robotik kodlama atölyesinin açılmasına katkı sağlayan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti. Uza, “Merkezimize böyle bir atölye kazandıran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza Merkezimizin binasının açılmasına ve tadilatına destek veren Akşehir Belediyemize ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri eğitime yaptıkları bu katkılarla 100 yıl sonrasına yatırım yapmış oldular” diye konuştu.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu’da yaptığı konuşmada, merkezin çalışmaları hakkında bilgi vererek, atölyenin açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Topaloğlu; merkeze önümüzdeki günlerde Milletvekili Orhan Erdem’in katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir robotik kodlama atölyesinin daha açılacağının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci tarafından atölyenin açılmasına katkı sağlayan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı’ya bir plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından protokol tarafından robotik kodlama atölyesinin açılış kurdelesi kesilerek sınıf gezildi. Sınıfı gezen protokol üyeleri kodlama ile beyaz çizgileri takip eden robot araçlara yoğun ilgi gösterdi. Robotik kodlama atölyesinin açılışının ardından merkezi gezen protokole müzik sınıfında merkezin bir kız öğrencisi tarafından mini bir piyano konseri verildi.

Robotik kodlama atölye açılışına; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.