Akşehir Belediyesinin yaptırdığı 4 atölye binasında sona yaklaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 4 atölye binasının inşaatında sona yaklaşıldı.

Okulun şu anda eğitim verdiği atölye binalarında bina sağlamlık ve dayanıklılık raporu olumsuz çıkmış bu sebeple yeni binaya ihtiyaç duyulmuştu. Atölye binalarının inşaat alanında Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte incelemelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, inşaatı üstlenen firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Akkaya “Bakanlığımız ile Akşehir Belediyemiz arasında geçtiğimiz aylarda bir protokol imzalamıştık. Protokol kapsamında İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin burada öğrenim görmesi için 4 adet atölye binamızın protokol gereği belediye olarak bizim yapmamız gerekiyordu. Şu anda inşaat alanındayız. İnşallah Aralık ayı içerisinde tamamen taahhüt ettiğimiz atölye binalarımız bitmiş ve Bakanlığımıza teslim edilmiş olacaktır. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Nasreddin Hoca Endüstri Meslek Lisesi olarak yapılan bölümde de Müteahhit taahhüdünü yerine getirmediği için müteahhit ile Bakanlığımız arasında bir problem olmuştu ve sözleşme fesih edilmişti. Bu bölümünde Ekim ayının 7’sinde ikmal inşaat ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah yeni firma ikmal inşaatına başlayacaktır. 2022 - 2023 eğitim öğretim yılına daha önceden yarım kalan inşaatımızda ve bizim yeni yaptığımız atölye binaları artık meslek liseleri eğitiminde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş olacaktır. Ben buradan hayırlı olmasını diliyorum. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Savaş Mahallesi 116 ada 15 parselde 2024 m taban alanı üzerine oturan 4 Blok yaklaşık 4.000 m inşaat alanlı atölye binaları12 Milyon TL bedelle, inşaatının tamamlanmasıyla Akşehir Belediyesi tarafından Aralık ayı içerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilecek.