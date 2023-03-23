Akşehir Belediyesinin Geleneksel Teravih Buluşmaları başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle başlattığı Geleneksel Teravih Namazı Buluşmaları ilk teravih namazı ile Havva Kadın Camisi’nde yapıldı.

Mübarek Ramazan ayının kendine özgü güzellikleriyle insanın manevi dünyasına zenginlik kattığının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi her gün Teravih namazında şehrimizdeki çeşitli camilerimizde hemşehrilerimizle buluşup, onlarla hasbihal edip közde çay ikramımızı yapıyoruz. Bu ayın manevi iklimine uygun olarak farklı mahallelerde gerçekleştirdiğimiz buluşmalar ile rahmet, mağfiret ve kardeşlik ayı Ramazan’ın güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Ramazan ayının bir kaynaşma, paylaşım, birliktelik ve hoşgörü ayı olduğunu belirten Başkan Akkaya, “Zengin fakir farkı yapılmaksızın kurulan iftar sofralarında açılan oruçların ardından, teravih namazları ile taçlanan bu güzel günlerde; maddi ve manevi sayısız güzellikler yaşıyoruz. Mübarek Ramazan’ın gelişiyle birlikte biz de ‘Geleneksel Teravih Buluşmaları bu akşam itibariyle başladık. Havva Kadın Camisi’nde hemşehrilerimle teravih sonrası ‘közde çay’ içerek namazımızı sohbetle taçlandırdık” ifadelerini kullandı.

Havva Kadın Camisi’nin ardından, Ulu Cami, Gölçayır Mahallesi Cami ve İmaret Cami’de gerçekleştirilecek olan Teravih Namazı Buluşmaları, Ramazan ayı boyunca teravih namazından sonra her akşam başka bir caminin bahçesinde devam edecek.