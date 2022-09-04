Akşehir Belediyesi’nin 17. geleneksel sünnet şöleni yapıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 17.’incisi gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 99 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda belediyeye kayıt yaptıran 99 çocuğun sünnetleri geçtiğimiz günlerde doktorlar tarafından yapılarak tamamlanmıştı. Şölende ilk olarak, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu gösteri yaptı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2004 yılından bu yana Akşehir Belediyesi olarak geleneksel olarak sünnet şöleni yaptıklarıma değinerek “Sünnet şölenimize pandemide ara verdik, onun dışında her yıl yapmaya devam ettik. Bugün bu şölenimizin 17.’ncisini gerçekleştiriyoruz. Bugün sünnet olan çocuklarımızda dahil bugüne kadar 1334 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bugün 99 çocuğumuzun hep birlikte sünnet şölenini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından sünnet çocuklarına törene katılan protokol üyelerince Akşehir Belediyesi’nin hediyesi olan kol saatleri ile Kızılay Akşehir Şubesi’nin hediye ettiği kıyafetler verildi. Sünnet çocukları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından, Akşehir Belediyesi’nce hazırlattırılan yemek ikramı şölene katılanlara dağıtıldı.

Sünnet Çocukları ve aileleri için Hıdırlık Mesire alanında gerçekleştirilen Sünnet Şölenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, protokol mensupları, mahalle muhtarları, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.