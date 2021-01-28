Akşehir Belediyesinden kahveci, kantinci ve servisçilere maddi destek

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, pandemi nedeniyle işyerleri kapalı olan kahveci, okul kantincileri ve okul servisçilerine maddi destek sağladı.

Zor zamanda esnaflarımızın yanında olmalıyız diye konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgınla mücadele ederken birçok esnafımızda mağdur duruma düşüyor. Devletimiz birçok açıdan esnaflarımıza destek vererek kolaylıklar sağlarken Akşehir Belediyesi olarak bizde üzerimize düşen görev bilinciyle şehrimizdeki kahveci esnafımıza, okul kantin işletmecilerimize ve okul servisçilerimize bir nebze olsun destek olmak amacıyla maddi yardımda bulunduk. Bu kapsamda 136 kahvehane işletmecimiz, 21 okul kantini işletmecimiz ve 102 okul servisçimiz olmak üzere 259 esnafımıza toplam 129 bin 500 TL maddi destek sağladık. İnşallah bu salgından devlet millet el ele vererek en kısa zamanda kurtulup, eski güzel ve sağlıklı günlerimize döneceğiz. Değerli hemşehrilerimizden de istirhamım; maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam edelim” dedi.