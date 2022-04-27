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Akşehir Belediyesinden geçici tarım işçilerine gıda paketi yardımı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, ilçeye çalışmak üzere doğu illerinden gelen geçici tarım işçilerine, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle gıda paketi yardımı yaptı.

KONYA 27.04.2022, 14:34
Akşehir Belediyesinden geçici tarım işçilerine gıda paketi yardımı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, ilçeye çalışmak üzere doğu illerinden gelen geçici tarım işçilerine, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle gıda paketi yardımı yaptı.

Karabulut, Ortaköy Kozağaç ve Yazla Mahallesi’ndeki çadırlarda kalan geçici tarım işçilerinin bulunduğu alanda yapılan dağıtıma Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da katılarak buradaki tarım işçileri ile sohbet etti. Tarım işçilerini çocuklarıyla da sohbet eden Başkan Akkaya, Yazla Mahallesindeki çadır alanının olduğu alana çocuklar için oyun grubu sözü verdi. Hazırlanan erzak paketleri Başkan Akkaya tarafından bizzat ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken erzak yardımlarını alan işçilerin Başkan Akkaya ve ekibine teşekkür ederek, Akşehir Belediyesinin kendilerine her türlü desteği verdiğini belirtip bu yardımlar için minnettar olduklarını söyledi.

Mübarek Ramazan ayında Akşehir Belediyesi olarak birçok yardım yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Yazla Mahallesi tarım ve çiftçilik açısından önemli bir mahallemiz. Burada; pancar, haşhaş, buğday, ayçiçeği bibi birçok tarım ürünü üretiliyor. Çiftçiliği, makineli tarımı en güzel şekilde yapan ve ovası en geniş olan mahallelerimizden birisi. 13 yıldır da buradaki tarım üreticilerimize iş gücü anlamında destek vermek üzere Urfa’dan kardeşlerimiz geliyor. 13 yıldır onlarda burada rızklarını kazanıp gidiyorlar. Bizde her yıl onlara gıda yardımı, kıyafet yardımı gibi konularda yardımlar yapıyoruz. Tabi Yazla Mahallesi sakinlerimizde aynı şekilde yardımlarda bulunuyorlar. Bugünde Ramazan ayı münasebetiyle gıda kolisi yardımında bulunduk. Burada fazlaca küçük çocuklarımızda var, onlar içinde buraya küçük bir oyun grubu kurarak onlara çocukluklarını yaşatmayı düşünüyoruz. Allah inşallah buradaki işçilerimize de kendi memleketlerinde üretimi artırarak oralarda para kazanmalarını nasip etsin diyorum. Biz her zaman dinimizin gereği, Peygamber Efendimizin sünneti ensar ve muhacir ilişkisini hiç unutmuyoruz. Nasıl ki Mekkelilere Medineliler sahip çıktıysa biz de her zaman kendi içimizdeki kendi vatandaşlarımız olan bu kardeşlerimizin hem iş güçlerinden faydalanırken onları bağrımıza basmak, insan gibi yaşayabilmeleri için bütün ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlüyüz. Suriye’den, Afganistan’dan gelen gruplarda var, onlara da yine aynı şekilde kucak açarak gerekli ihtiyaçlarını giderme noktasında Akşehir halkı, Akşehir Kaymakamlığı ve Akşehir Belediyesi olarak gerekli hassasiyeti gösteriyor ve gerekli yardımları yapıyoruz” dedi.

Akşehir Belediyesinin Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımları da anlatan Başkan Akkaya, “Her Ramazan ayında olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. İhtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeği gönderiyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki yani daha önce köy ve kasaba olan mahallelerimizdeki 650 kişiye yemek gönderiyoruz. Bin kişiye de Ramazan yardımı olarak hesaplarına 300 TL yatırdık. Kendileri bu parayla istedikleri yerden alışveriş yapabilecekler. Bugün burada olduğu gibi tarım işçilerimize ve köylerden kasabalardan şehre gelme imkanı olmayan hemşehrilerimize de 350 adet gıda paketi dağıtımı yaptık. Akşehir Belediyesi personelimizde 60 tane öksüz ve yetim çocuğumuza bayramlık kıyafet alarak A’dan Z’ye giydirdi. Ben bu vesileyle de belediye personelimize bu güzel davranışları ve hareketleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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