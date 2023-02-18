Akşehir Belediyesi’nden depremzedeler için ücretsiz servis

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Akşehir’e gönderilerek KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Bir otobüs ve bir minibüsle verilen hizmette KYK yurdundan şehir merkezine gelmek isteyen vatandaşlar günün belirli saatlerinde KYK yurdu önünden alınarak şehir merkezindeki Nasreddin Hoca Meydanı’na getiriliyor. Şehir merkezindeki ihtiyaçlarını ya da alışverişlerini tamamlayan depremzede vatandaşlar yine belirli saatlerde Nasreddin Hoca Meydanı’ndan alınarak ücretsiz bir şekilde KYK yurduna götürülüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’de misafir edilen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.