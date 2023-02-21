Akşehir Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilçeye gelerek KYK yurduna ve evlere yerleştirilen ailelerin eğitim gören çocukları için çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Akşehir Belediyesi tarafından 6 anasınıfı, 35 ilkokul, 51 ortaokul ve 15 lise depremzede öğrenci için hazırlanan 107 çanta ve kırtasiye seti yardımı; belediye görevlilerince Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu’na teslim edildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Deprem felaketi yaşayıp, şehrimize gelen ailelerimizin eğitim gören yavruları için bir nebze katkıda bulunmak amacıyla şehrimizde eğitime başlayan bu öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti desteğinde bulunduk. Büyük bir felaketin ardından eğitimlerine devam eden bu çocuklarımız için elimizden gelen tüm desteği sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.