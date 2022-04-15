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Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alımları için yayımlanan ilana istinaden 21 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavları kazanıp memuriyete hak kazanan 16 memur belediyede göreve başladı.

KONYA 15.04.2022, 12:42
Akşehir Belediyesinde 16 memur işe başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alımları için yayımlanan ilana istinaden 21 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan sözlü ve uygulamalı sınavları kazanıp memuriyete hak kazanan 16 memur belediyede göreve başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, göreve başlayan yeni memurlarla belediye meclis salonunda bir toplantı yaptı. Toplantıda Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Macit Kaya’da hazır bulundu. Yeni memurlara görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya “Nasreddin Hoca torunlarına hep birlikte güzel hizmetler etmeyi, ecrini almayı, maaşımızı helalinden kazanmayı hepimize Allah nasip etsin. 16 memuru bugün belediyemize kazandırmış olduk. Bunun 7 tanesi zabıta memuru olmak üzere belediyemiz inşallah sizlerle biraz daha da güçlendi. İnşallah Akşehirlimize, Akşehirimize daha çok hizmet etme anlamında, kurumsal kapasitemizi artırmış olduk. Sizler de KPSS sınavını geçtiniz, mülakatı geçtiniz ve belli bir aşamayı kat ettikten sonra aramıza katılmış oldunuz. İçinizde Akşehirli olanlarda var, dışarıdan yani farklı illerden gelenlerde var ama hepimiz bu güzel milletin mensuplarıyız. Hepimizin yegane amacı; milletimize hizmet etmek, bayrağımızı sürekli dalgalanması için gerekli gayreti, ezanlarımızın susmaması için bütün gayreti göstermektir. Bu sebeple inşallah Akşehirimizde de bu misyonla çalışmaya başlamış olacağız. Burada güzel günler yaşayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Akşehir çok güzel ve şirin bir şehir. Anadolu’muzun her yeri güzel ama burası daha başka bir güzel. Nasreddin Hoca’nın memleketi, Sultandağlarının eteğinde, kültür hazinesi ve kültür mirasının çok olduğu bir yer. Akşehir’de yaşamakta güzel, hizmet etmekte güzel, bunu bir Akşehirli olarak söylüyorum. Bulunduğumuz yere bir aidiyet bilinci oluşturursak daha başarılı ve mutlu oluruz. Bu nedenle burayı severek işe başlarsak iyi olur. Tekrar aramıza hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından yeni göreve başlayan memurlarla tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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