Akşehir Belediyesi Sıfır Atık Belgesini aldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek verirken, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak “Sıfır Atık Belgesi” alan belediyeler arasına girdi. Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Geri kazanılabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 1 Haziran 2020 tarihine kadar kamu kurumlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması istendi. Biz hazırlığımızı bu yönetmelikten önce de başlatmıştık. Yönetmelik uyarınca hizmet binalarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurduk. Personelimize; atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve atık ayrıştırma konularında bilgilendirme eğitimleri verdik. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne başvurarak hizmet ve projelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirilmiş olup “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumak için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atık oluşumunun önüne geçerek, israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Şehir merkezine ve mahallelerimize toplamda 13 adet Mobil Atık Getirme Merkezleri bıraktık. Buralarda toplanan 7 çeşit geri dönüşebilen malzemeler, yapmış olduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında atıklar kaynağında ayrıştırılarak daha verimli kullanılacak ve hem çevremize hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Geleceğimize iyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.