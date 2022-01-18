Akşehir Belediyesi sahipli hayvanlar için de kısırlaştırma hizmetine devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; insanlarla hayvanların sorunsuz olarak, bir arada yaşamalarını sağlamak amacıyla mevcut yasal düzenlemeler çerçevesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, özellikle sahipsiz hayvanların rehabilitasyonun yanında sahipli kedi ve köpeklerin sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için faaliyetlerini de sürdürüyor. Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra sahipli kedi ve köpeklerin de meclis kararı ile belirlenmiş olan ücret karşılığında kısırlaştırma çalışmaları da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Can isimli vatandaşın başvurusu ve talebi doğrultusunda, dişi kedisi Akşehir Belediyesi sorumlu veteriner hekimi tarafından steril şartları olan Geçici Bakım Merkezinde kısırlaştırılarak kendisine teslim edildi. Kedisi kısırlaştırılan Ahmet Can yapılan operasyon için teşekkür ederek “Öncelikle şehrimizde bu hizmeti bizlere sağlayan Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya, Temizlik İşleri Müdürümüz Orhan Uyar’a ve operasyonumuzu sorunsuz bir şekilde bitirip kedimizi bizlere teslim eden Veteriner Hekimiz

Lütfi Şahin’e çok teşekkür ederim. Şehrimizde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çok güzel projeler yapılıyor. Sahipli evcil hayvanlarımızın kısırlaştırma operasyonu için veteriner hekim bulma konusunda sorun yaşıyorduk. Bu hizmet ile şehrimizdeki sahipli kedisi, köpeği olan hemşehrilerimiz de hayvanları için gerekli operasyonu yaptırabilme imkânına kavuşmuş oldular” dedi.