Akşehir Belediyesi kışa hazır

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; kış aylarında vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması amacıyla Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında kış tedbirleri ile ilgili bir toplantı yaptı.

Toplantıda şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıkların yapılması konuşuldu. Bunun yanı sıra kış şartlarında hastaların hastanelere daha rahat ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması, şehir içindeki kaldırımları temizlenmesi, olumsuz kış şartları nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine çekici temini ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkanı sağlanması, anayollarda Karayolları Şefliği ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü. Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanlarında olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın makam odasında yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Kontrol teknikeri Hamza Esgin, KOSKİ 6. Bölge Şube Müdürü Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü İzzet Çetin katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Olası kış şartları için Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir’deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı 24 saat görevinin başında olacağını belirtti. Başkan Akkaya, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını bildirdi.