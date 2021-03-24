Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, salgın nedeniyle işyerleri kapalı olan kahveci ve okul kantincileri ile okul servisçilerine ikinci kez maddi destek sağladı.

Zor zamanda esnafların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgınla mücadele ederken zorda kalan kahveci, okul kantincileri ile okul servisçilerimize ikinci faz pandemi yardımımızı da yaptık. Akşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görev bilinciyle 155 kahvehane işletmecimiz, 21 okul kantini işletmecimiz ve 110 okul servisçimiz olmak üzere 286 esnafımıza ikinci fazda toplam 143 Bin TL maddi destek sağladık. İnşallah bir an önce mavileşip daha sonrada ak günlere dönerek bu salgından bir an önce kurtuluruz. Değerli hemşehrilerimizden de istirhamım, mavi bölgeye kısa sürede dönebilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha özenli olarak uymaya devam edelim” dedi.

Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fikri Kurt, Akşehir Bakkallar ve Bayiler, Şarküteri ve Gıda Maddesi Satan Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Levent Emir, Akşehir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Seyit Battal Yayla da, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek oda üyelerine verdikleri destek ve yardımlardan ötürü teşekkür ettiler.