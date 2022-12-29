Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcuları ile birim müdürleri katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya törende yaptığı konuşmada, “Her defasında dile getiriyorum; Akşehirimiz kültür, sanat ve sosyal faaliyet alanlarında dolu dolu bir ilçe. Şehrimizin böyle güzel faaliyetlerle anılması bizi hem gururlandırıyor hem de ziyadesiyle mutlu ediyor. Akşehirimiz kültürün ve turizmin merkezi olduğu gibi aynı zamanda sporun da merkezi yapmak için var gücümüzce çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede bu yıl düzenlediğimiz; Halk Oyunları Grup Yarışması, Atlı Okçuluk Şampiyonası Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakası, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası, 9. Akşehir XC Open 2022 Mesafe ve Eğitim Yarışması ve 4. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması olmak üzere birçok kültürel ve sportif yarışmalarda, gençlerimiz ve çocuklarımız bizlere gurur yaşattılar. Bu örnek çalışmalarla en büyük temennimiz; spora yönelik olarak, gençlerimizin ilgisini çekerek spora teşvik etmek ve onlara farklı bir kapı açmak olmuştur. Öyle ki hayatımızda spor varsa sağlık vardır, insanlık, kardeşlik, paylaşmak ve dostluk vardır. Bu amaçla bizde Akşehir Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde gençlerimizi ve çocuklarımızı özendirmek onları teşvik etmek amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu yıl, Akşehir’de faaliyet gösteren kulüplerimizdeki 23 çocuğumuz ve gencimiz çeşitli kategori ve dallarda derece yaparak bizlere gurur yaşattılar. Ödül kazanan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ödülün değerinden ziyade, manevi ve teşvik edici yönüne odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki siz sporcularımız bizlerin gururusunuz. İnşallah Akşehir’imizi hep böyle güzel işlerle duyuralım. Siz sporcularımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın katlanarak devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca belediyemizin bilindiği üzere Atma Tıkla Projesi var. Akşehir Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığı artırmak ve Sıfır Atık Projesini hayata geçirmek amacıyla başlattığımız bu projemize ilgi her geçen gün artmakta. Akşehirimizin daha temiz ve yaşanılabilir şehir haline gelmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje çerçevesinde de bugün ödül vereceğiz. Bugüne kadar 6,5 ton kâğıt, 350 kiloya yakın atık pil, 5 tona yakın plastik malzeme, 6 buçuk tona yakın cam, 800 kilo metal, 2 bin kilo ahşap, 2 tona yakında tekstil ve yaklaşık 319 litre yağ toplanmıştır. Proje çerçevesinde ödül kazanan 4 hemşehrimize, tost makinesi, çaycı seti hediye edeceğiz. Ödül kazanan tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 1854 Akşehir Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları ekibince halk oyunu gösterileri sunuldu. Gösteri sonrasında başarılı sporcuların geleneksel ödül töreni ve atma tıkla uygulamasında en çok puan toplayanların ödül törenine geçildi.