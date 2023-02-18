Akşehir Belediye personelinden depremzedeler için anlamlı bağış

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, deprem felaketinin ardından belediye personeli arasında depremzedeler için nakdi bağış kampanyası başlattı. Bu çerçevede belediyede çalışan memur ve işçiler tarafından toplanan 85 bin 600 TL Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Kızılay Akşehir Şubesi’ne teslim edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Personeli ve Hizmet- İş Sendikası Konya Şube Denetleme Kurulu Başkanı Özkan Dayıoğlu, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli Musa Turgut ile birlikte Kızılay Akşehir Şubesi’ni ziyaret etti. Kızılay Akşehir Şube Başkanı Tuğrul Topbaş ile Başkan Yardımcısı Haydar Aslım’a çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Salih Akkaya, “Yardım vesilesi ile buradayız. Depremin ilk günlerinde Kızılay Akşehir Şubesi hesabına yardım yapmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştuk. Bu yardımlar her gün devam ediyor. Bugün de Akşehir Belediyesi personelimiz için açtığımız kampanya sonucunda 85 bin 600 TL’lik yardım topladık. Bu yardımı Kızılayımız’a yatırmak üzere geldik” dedi.

Akşehir’de yaklaşık 2 bin civarında depremzede misafir olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, “500 kişi KYK’da konaklıyor. Geri kalan depremzedeler öğretmen evinde ve belediyemiz, ticaret odamız ve Kızılayımızla birlikte, hep beraber yaptığımız organizasyonlardaki evlerde konaklıyor. Yine yakınları burada olanlar da burada konaklıyor. Yaklaşık 500’e yakın depremzedemizi bölgeden belediyemiz organizasyonuyla Akşehirimiz’e getirmiştik. Ayrıca kendi imkanlarıyla gelenler de oldu. 2 bin kişi civarındaki misafirimize de burada en güzel şekilde Akşehir halkı olarak ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle teşekkürün en büyüğü Akşehir Halkı’na, Nasreddin Hocamızın torunlarına diyorum. Bu süreç bir günlük ya da bir aylık değil. Bu nedenle bu yardımlarımızı kesmeyelim, devam ettirelim. Bu depremzede kardeşlerimize karşılaştığımızda da onların o deprem psikolojisindeki durumlarına empati yaparak onlara iyi davranalım. Ticaretle uğraşan esnaflarımıza da olabildiğince ücretsiz ya da maliyetine mal satma eğiliminde olmalarını istirham ediyorum. Yine bütün Akşehir halkımızın ve esnafımızın onları anlayışla karşılayıp, onların psikolojisine uygun davranmalarını da rica ediyorum. Bu noktada da zaten halkımız ve esnafımız ellerinden geleni yapıyor. Bu vesileyle tekrar depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemil ihsanı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah böyle bir depremi bir daha vermesin, devletimize, hükümetimize güç kuvvet versin ki bir an önce milletimizle beraber el birliğiyle bu yaralar sarılsın inşallah” ifadelerini kullandı.

Kızılay Akşehir Şube Başkanı Tuğrul Topbaş da Başkan Akkaya nezdinde tüm Akşehir Belediye personeline teşekkür etti.