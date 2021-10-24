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Akademi Hüyük’te kurs mesaisi başladı

Konya’nın Hüyük ilçesinde hizmete giren ‘Akademi Hüyük’ Gençlik Merkezi’nde kurs faaliyetlerine başladı.

KONYA 24.10.2021, 13:08
Akademi Hüyük’te kurs mesaisi başladı

Konya’nın Hüyük ilçesinde hizmete giren ‘Akademi Hüyük’ Gençlik Merkezi’nde kurs faaliyetlerine başladı.

Gençlik Merkezi’nde açılan resim, ebru, tiyatro, halk oyunları ve müzik atölyelerinde eğitimler başladı. İlçede gençlik merkezinde açılan kurslara gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Hüyük Gençlik Merkezi Müdür Vekili Necati Söğütlü, Akademi Hüyük Gençlik Merkezi olarak açtıkları kurslarla eğitimlere başladıklarını belirterek, “Gençlik lideri eğitmenlerimiz tarafından resim, ebru, halk oyunları, tiyatro ve müzik branşlarında toplam 5 kursa startı verdik. Müzik atölyemizde öğrencilerimiz yan flüt, piyano, gitar ve bağlama öğretiyoruz. Verilen desteklerle merkezimizdeki kurs sayımızı zamanla daha da artırmayı hedefledik. İlçemizde yaşayan gençlerimizin kurslarımıza yoğun bir ilgisi var. Gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Hüyük Gençlik Merkezi Müdür Vekili Yöneticisi Necati Söğütlü ve 5 kişilik gençlik lideri eğitmenleri ile piyano, yan flüt, halk oyunları, bilim ve ekoloji, tiyatro, gitar ve resim ebru branşlarında eğitimlere başlarken özellikle müzik sınıfı öğrencilerin en çok vakit geçirdikleri sınıf oldu.

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