AK Parti İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı düzenledikleri basın toplantıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

AK Parti Konya İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan ve partililer katıldı.

Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yapan AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, “Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de ‘Nerede Kalmıştık’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır” dedi.

Açıklamanın ardından kadınlara çiçek hediye edildi.