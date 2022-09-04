AK Parti heyeti Beyşehir’de

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Beyşehir’e çıkarma yaptı.

Beyşehir İlçe Başkanlığının ziyaret edilmesiyle başlayan programda İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilat mensupları yer aldı. Beyşehir Öğretmenevi’nde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen AK Parti heyeti, burada dernek ve sendika temsilcilerinin istek ve taleplerini dinledi. Beyşehir’in mahallelerini de karış karış gezen AK Parti Konya Milletvekilleri, göl kenarında düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek 16-26 yaş arası gençlik turnuvası final maçına katılım sağladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “AK Partimiz kurulduğu günden bu yana istişareye en çok önem veren parti olmuştur. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Genel Seçimleri öncesi saha çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bugün de Beyşehir’imizde gün boyu temaslarda bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.