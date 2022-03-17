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Ahmet Ekrem Taşkınoğlu’ndan Türkiye Şampiyonasında altın madalya

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ahmet Ekrem Taşkınoğlu 55 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

KONYA 17.03.2022, 13:17
Ahmet Ekrem Taşkınoğlu’ndan Türkiye Şampiyonasında altın madalya

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ahmet Ekrem Taşkınoğlu 55 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. 51 ilden 550 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Alper Oral, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Uluslararası Spor Salonunda şampiyonanın ikinci gününde üç sıklette madalyalar sahibini buldu. 55 kiloda Selçuklu Belediyespor Kulübünü ve şehri temsil eden Ahmet Ekrem Taşkınoğlu zorlu final maçından galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Taşkınoğlu’na madalyasını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı takdim etti.

Şampiyonanın ikinci gününde madalya kazanan diğer sporcular ise şu şekilde; 55 kiloda Muhammet Emin Çakır ikinci, Servet Angı ve Kazım Tikence üçüncü, 67 kiloda Onur Yurtada birinci, Nihat Kara ikinci, Eren Ülkü ve Ahmet Sıvsın üçüncü, 97 kiloda Oktay Demir şampiyon, Muhittin Emre Helvacı ikinci, Uysal Özen ve Enes Buğra Demir üçüncü.

“Geleceğin şampiyonlarını burada ağırlıyoruz”

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde sporun gelişmesi ve daha çok gencimizin spor yapması adına tesisleşme noktasında büyük çaba içindeyiz. Birçok branşta farklı organizasyonlara imza atıyoruz. Şimdi geleceğimizin şampiyonlarını burada ağırlıyoruz. Katılımcılara ve Federasyon Başkanımıza bu organizasyon için ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Hayalleriniz büyük olsun”

Şampiyonaya katılımın yüksek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, hedefleriniz ve hayalleriniz o kadar büyük olsun ki, bunlar dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu olsun. Yeter ki kendinize inanın, kendinize güvenin. Hepinize çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız. En mutlu ve en zor günlerinizde bu şampiyon abiniz, önünüzü açmak için her zaman yanınızda olacak” dedi.

“Muhteşem tablo”

Güreş branşının ülkemizi uluslararası turnuvalarda en başarılı şekilde temsil eden branşlardan biri olduğuna vurgu yapan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, “Bu başarılar kolay elde edilemiyor, büyük emek ve gayretler veriliyor. Şimdi burada güreş ailesi olarak gösterilen bu muhteşem tablo, başarıya nasıl gidildiğinin en büyük göstergesi” ifadelerini kullandı.

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