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7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Konya’nın Ereğli ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katından düşen şahıs hayatını kaybetti.
KONYA 10.01.2021, 17:13
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Konya’nın Ereğli ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Hastane yolu üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (48) 7. kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından şahsın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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