5. İslami Dayanışma Oyunları Konya fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlediği “5. İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

56 İslam ülkesinin, binlerce sporcunun ve sporseverin bir araya geldiği tarihi bir organizasyonu fotoğraflayan yarışmacılar birbirinden güzel karelerle kıyasıya mücadele etti. “5. İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması”nın jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında dereceye girenler isimler ve aldıkları ödüller ise şöyle; “Mehmet Koru birinciliği, Musa Akince ikinciliği, Özgür Ateş’te üçüncülüğü kazandı. Yarışmanın mansiyon ödülleri de Selahattin Sönmez, Hasan Hüseyin Dönmez ve Çağla Gürdoğan’a verildi. Ayrıca Mehmet Emin Çiçek’te Dayanışma Oyunları Özel Ödülünü kazandı.

Birinci olan yarışmacıya 10 bin TL ve TFSF Altın Madalya, ikinciye 7 bin 500 TL ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncüye ise 5 bin TL ve TFSF Bronz Madalya verilecek. Dereceye giren 3 adet mansiyon eserin her birine 2 bin 500 TL ödül verileceği yarışmada Dayanışma Oyunları Özel ödülü için 2 bin 500 TL, sergilemeye layık görülen 30 eser için ise eser başına 750 TL kazandı. İlerleyen tarihlerde dereceye giren eserlerin sergi ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Dereceye giren yarışmacılar sonuçlarına Karatay Belediyesi resmi web sitesi https://yarisma.karatay.bel.tr/sonuc-sayfa adresinden ulaşabilecekler.

Etkinlikte katılımcılar arasından sergileme kazanan isimler ise şöyle; Enes Top (2 fotoğraf), Ömerül Faruk Kiprik, Seyit Ali Ünal, Yüksel Açıkgöz, Tahir Ceylan (2 fotoğraf), Hasan Güzel, Mahmut Sami Boyalı, Özgür Seçmen, Alperen Burak Demirel, Halime Caba, Mustafa Çiftçi, Nergiz Çoban, Selahattin Sönmez, Hafize Nur Kayhan, Özgür Ateş, Ayşe Akkuş, Musa Akince, Hasan Hüseyin Dönmez, Şenol Çöm, Selçuk Mükremin Kattaş, Emel Ebru Özçimen, Çağla Gürdoğan, Harun Özalp (2 fotoğraf), Levent Ateş (4 fotoğraf).

Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarışmanın amacına ulaştığını ifade etti. Başkan Kılca, 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarının fotoğraf yarışmasıyla ölümsüzleştiğini söyledi. İslami Dayanışma Oyunları’na 4 binden fazla oyuncunun katılarak 56 ülkeyi temsil ettiğini hatırlatan Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin düzenlediği fotoğraf yarışması ile muhteşem organizasyonun hafızalarda yer etmeye devam edeceğini aktardı. Başkan Kılca, etkinliğe katılan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara şehrin hafızasına sağladıkları katkı için teşekkür etti.