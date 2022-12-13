3.5 km’lik Beybes Caddesi baştan sona yenilendi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2022 yılında ilçeye yoğun ve bereketli bir asfaltlama sezonu daha yaşattı, Beybes Caddesini de modern ve konforlu ulaşıma kavuşturdu.

İmar, üst yapı ve altyapı noktasında yoğun bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanan Meram Belediyesi asfaltlama çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede başlattığı Beybes Caddesi çalışmalarını da tamamladı. Beybes Caddesinin, Kozağaç Caddesinden Hatıp Caddesine kadar olan toplamda 3 bin 500 metre olan yolun asfaltı tamamlanarak hizmete sunuldu. Beybes Mahallesinde bulunan 657 konutluk TOKİ konut projesinin yer aldığı bölgeyi de etkileyecek şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde yola 30 bin metrekarelik asfalt yüzey alanına yaklaşık 8 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 8 bin metrekare tretuvar alanına da parke çalışması yapıldı.

“Modern ve konforlu ulaşım için bir eşik daha aşıldı”

İlçenin, 2022 yılınında da fiziki hizmetlerden sosyal projelere kadar yoğun ve bereketli bir hizmet sezonu yaşadığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu bereketin kendini asfaltlama noktasında da kendini gösterdiğini kaydetti. Bu çerçevede çalışmalara başladıkları Beybes Caddesi asfaltlama çalışmalarının sezon kapanmadan hızlı bir şekilde tamamlanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak ilçe genelinde yürüttüğümüz asfaltlama ve altyapı çalışmalarına, sezonun sonuna yaklaşılırken de ara vermeden devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bu çerçevede Beybes Caddesinde başladığı asfalt ve yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı. Yoğun bir şekilde emek harcayarak bu yolu kullanmak durumunda olan hemşehrilerimize kış gelmeden rahat, modern ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan ekip arkadaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Meram’daki yaşam standardını yükseltmek adına sergilediğimiz yüksek tempo hava şartları elverdiği ölçüde devam edecek, önümüzdeki süreçte ve gelecek sezonlarda da bu tempoyu artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.