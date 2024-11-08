Konuşma zorluğu çeken Erhan Kaya, Halit Dağlı İlköğretim Okulunda 2. sınıfa giden oğlu Ali Hüseyin ve 4. sınıfa giden kızı Elif'i her gün okula bıraktıktan sonra diğer çocukların da güvenle sınıflarına girebilmesi ve onları trafik kazalarından korumak için okul kapısı önünde bekliyor. Baba Kaya, çocuklar için kapıda beklediğini belirterek, "Gönüllü olarak yaz kış demeden burada çocuklara yardımcı oluyorum. Çocuklarımın ödevlerine de yardımcı olurum, bilemediğimde büyük kızım yardımcı olur. Çocuklara bir şey olmasın, araba çarpmasın diye gönüllü olarak her gün sabah burada gelip, çocukların okula girişini sağlıyorum” diye konuştu.



Babaları ile gurur duyduğunu ifade eden Elif Kaya, "Babam her istediğimizi yapar. Bizimle oyun oynayıp, ders çalıştırır. Onunla gurur duyuyorum” dedi.



Ali Hüseyin Kaya da babasını çok sevdiğini ifade ederek, "Babam herkese yardımcı olur, bizleri hep mutlu etmek için çalışır" diye konuştu.



Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Erhan Kaya, okulumuzda fedakar bir velimiz. Her gün gelir gönüllü olarak okulumuzun kalabalık öğrencilerinin okula girişine yardımcı olur. Durumu malum ama ayakları üzerinde durmaya çalışır, çocukları ile ilgilenir. Okulumuzda örnek velilerimizden” dedi.