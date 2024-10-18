Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

Başlangıçta, Köfteci Yusuf online siparişlerdeki iade taleplerini standart prosedürlerle değerlendiriyordu. Ancak yoğun başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı. Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. Bu gelişme, Köfteci Yusuf’u tekrar zor bir sürece sokmuş gibi görünüyor.