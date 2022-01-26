Zorlu kış günlerinde cenaze ve defin hizmetleri aksamıyor

Başiskele Belediyesi, çetin kış şartlarına rağmen cenaze ve defin hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların cenaze hizmetlerini yılın 365 günü devam ettiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan cenaze hizmetleri ekipleri, soğuk kış günlerinde karlı havalarda dahi büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüse bağlı cenaze işlemleri gibi birçok riskli bulaşıcı hastalıklarda tedbirleri elden bırakmadan çalışan belediye ekipleri, yoğun kar yağışı yaşanan bu zorlu soğuk kış günlerinde de mezar yeri açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.