Ziyaret ettikleri KO-MEK’te çini boyama yaptılar

KO-MEK’i ziyaret eden lise öğrencileri, çini boyama kursu eğitimlerine de katılarak tahrirleme ve boyama işlemi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara çeşitli branşlarda eğitimler vermeye devam ediyor. KO-MEK, bu kursları merak eden, uygulamalı eğitimleri yerinde görmek isteyen her yaştan ziyaretçilerini de ağırlıyor. 7’den 70’e her kesimden ziyaretçi, gün içinde KO-MEK kurslarında uygulamalı eğitimleri takip edebiliyor. Bu eğitimlerle geleceğin yetişkinlerine bilgiler aktarılıyor. 354 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veren KO-MEK’i bu kez de Kocaeli’de eğitim gören bir grup lise öğrencisi, eğitimcileri ile birlikte kurs merkezinde ziyaret etti, kurslar hakkında bilgi aldı. Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezini ziyaret eden öğrenciler, çini boyama kursu eğitimlerine de katılarak tahrirleme ve boyama işlemi yaptı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarihi değerlerimizden olan çini boyama kursunda öğrenciler, ilk önce kara kalem ile bardak altlıklarına tahrirleme işlemi yaptı. Oldukça zor ve sabır isteyen bu işlemi büyük bir özenle yapan öğrenciler, daha sonra boyama işlemine geçerek desenlere renk verdi. Hayallerini desenlere dökerek renklendiren öğrenciler, ortaya çıkan görüntüden oldukça mutlu olurken, uygulamalı olarak çini boyama öğrenmenin sevincini yaşadı.