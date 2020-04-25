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Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor

BÜYÜKŞEHİR, ALT YAPISINI TAMAMLADIĞI ZİNCİRLİKUYU CADDESİ’NE 800 TON ASFALT SERDİ. CADDE 26 NİSAN PAZAR(BUGÜN) GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDE ARAÇ TRAFİĞİNE TEKRAR AÇILACAK.

Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor

BÜYÜKŞEHİR, ALT YAPISINI TAMAMLADIĞI ZİNCİRLİKUYU CADDESİ’NE 800 TON ASFALT SERDİ. CADDE 26 NİSAN PAZAR(BUGÜN) GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDE ARAÇ TRAFİĞİNE TEKRAR AÇILACAK.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:42
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Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor

Büyükşehir, alt yapısını tamamladığı Zincirlikuyu Caddesi’ne 800 ton asfalt serdi. Cadde 26 Nisan Pazar(bugün) günü akşam saatlerinde araç trafiğine tekrar açılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, caddelerin problemlerini gidermek için hazırladığı projeyle Mart ayı içinde çalışmalara başladı ve geçtiğimiz hafta Zincirlikuyu Caddesi’nde hatları yenilemesi ile abone bağlantı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da altyapı çalışmaları tamamlanan Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmaları kapsamında tüm caddede asfalt serimi gerçekleştirdi. Kaldırım, elektrik altyapı imalatı ve direk montajı devam edilen ve İSU ekiplerince başlatılan çalışmada trafiğe kapatılan cadde, akşam saatlerinde araç trafiğine açılacak.

Zincirlikuyu Caddesi’nin problemlerini gidererek altyapı sorununu kökten çözen İSU ekiplerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler üst yapı için kolları sıvadı. Yol kazısı ve elektrik alt yapı geçişlerine başlayan ekipler, bin 700 ton PMT serimi yaparken caddeye 800 ton asfalt serdi. Çalışmalar kapsamında kaldırım sökümü, elektrik altyapı imalatı ve direk montajı devam ediyor. Çalışma süresince trafiğe kapatılan yol ise 26 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde araç geçişine açılarak bordür imalatına başlanacak.

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