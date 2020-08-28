Zaferin Yolu gösterisi nefes kesti

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zaferin Yolu gösterisinde sahne alan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, izleyenlerden tam not altı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle 2019 yılında kurulan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Pandemi kuralları dikkate alınarak sergilenen “Zaferin Yolu” isimli gösteriye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program 30 Ağustos Zaferi’ni anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Ardından ise Enis Üstüntaş ve Meltem Öztürk yönetimindeki İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sahne alarak gösterdikleri performans ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu salondaki izleyicilere aktardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yüce Türk milletinin genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden büyük mücadeleler vererek kazanılan Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı gösteriler, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Sahne İzmit, ekibi tarafından sergilenen Türkiye’nin birçok yöresine ait halk oyunu gösterisi de programa katılan konukların ve programı İzmit Belediyesi sosyal medya hesapları ile Gülümse TV’den canlı olarak takip eden vatandaşların büyük beğenisini topladı. Programında sonunda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanı bütün salonda milli marşlar ve Türk bayraklarıyla birlikte yaşandı.

Gösterinin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu güzel zafer coşkusunu yaşadığımız bu kıymetli akşamda sizlerle birlikte olmaktan onur duyduk, mutluluk duyduk. Atatürk bu ülkeyi gençleri emanet etti. Biz de onun izinden gidiyoruz ve gençlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ne güzel böyle pırıl pırıl gençlerimiz belediyemizin çatısı altında bizlerle birlikte. Harika bir gösteriyi sizlerle birlikte izleme fırsatı buldum. Biz bu ekibin her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Sahne İzmit ekibimizin daha büyük performanslara imza atacaklarına, İzmit’i en iyi şekilde temsil edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Gönül isterdi ki pandemi olmasaydı da bu coşkuyu meydanlarda kol kola hep birlikte yaşasaydık. Fakat bizim zafer coşkusunu yaşamamıza, tek liderimiz, tek baş komutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamıza hiçbir şey engel olamaz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zafer hepimizin” diyerek Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Enis Üstündaş ve antrenör Meltem Öztürk’e çiçek takdim etti.

Öte yandan Zafer Bayramına özel olarak hazırlanan etkinlikler kapsamında, 29 Ağustos Cumartesi günü Vera Trio grubu kendine özgü müzik tarzıyla İzmitlilerle buluşacak. Yahya

Pandemi kurallarına dikkat edilerek vatandaşların toplanacağı müzik dinletisinde İzmitliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu erkenden yaşayacak.