Zafer Bayramı Gençlik Şöleni ile kutlandı

Başiskele’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü Başiskele Gençlik Şöleni ile büyük bir coşkuyla kutlandı.

Başiskele Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle hemşehrilerine bayram coşkusunu yaşattı. Bu kapsamda. Başiskele Beledite Başkanı Yasin Özlü’nün 2021 yılını “Gençlik Yılı” olarak lanse etmesiyle geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçen Genc-i Âlâ Gençlik Hareketi projesi Başiskele Gençlik Şöleni ile taçlandı. Kentte ilk kez düzenlenen gençlik şöleni çok renkli ve muhteşem görüntülere sahne oldu. Çevre ilçelerden de katılımın olduğu etkinlik tam bir gençlik ve spor şöleni havasında geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yaraşır düzenlenen şölene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve çevre ilçelerden de dahil olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları ve müzik okulları öğrencileri şölende sahne aldılar. Geleceğin sanatçıları ve sporcuları yüzlerce vatandaşın önünde sahnede hünerlerini sergilediler. Ücretsiz müzik okullarında eğitim gören çocuklar ise hem bireysel hem de koro halinde şarkı ve türküler seslendirdiler. Etkinlikte usta müzik eğitmenleri Bukte Saatci, Furkan Kayaoğlu ve Fırat Nadir Bilgin söylediği güzel şarkı ve türküler ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Başiskeleliler’e yaşattılar.

Başiskele Belediyesi bünyesinde ilk kez düzenlenen Başiskele Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören başarılı sporcular da şölende sahne aldı. Karate ve cimnastik sporunda eğitim gören minikler sahneye çıkarak izleyicilere hünerlerini sergilediler. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan şölende, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin ilk mezuniyet heyecanı yaşandı.

Etkinlikte konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, mezun olan öğrencileri tebrik ederek gelecek eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Özlü, “İlçemizde çocuklarımızın ruhlarına ve gönüllerine dokunan birçok hizmeti hayata geçirdik. Birbirinden değerli genç kardeşlerimizi başarılarından dolayı tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Eğitim alanında çocuklarımıza verdiğimiz desteğin ilerideki eğitim hayatlarına da büyük katkı sunacaktır. Geleceğimizin teminatı olan tüm kardeşlerimin milli ve manevi değerlerle, bilimin ışığında, ilim ve irfan sahibi birer birey olması için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilen Başiskele Gençlik Şöleni’nde vatandaşlar çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkes birbirinden güzel etkinliklerle gönüllerince eğlendiler. Tam bir şölen havasında geçen etkinlikte özellikle Başiskeleli gençler boksmatikten rodeoya, canlı langırttan şişme tırmanma duvarı oyunlarına kadar birçok eğlenceli aktivitede gönüllerince eğlendiler.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Başiskele’de fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Başkan Yasin Özlü, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılırken; katılımcılar ellerinde Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve ışıklar ile yürüdü.