Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

İZMİT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DOĞUM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DENK GELEN 11 YAŞINDAKİ EGE’YE DOĞUM GÜNÜ PASTASIYLA SÜRPRİZ YAPTI.

Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

İZMİT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DOĞUM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DENK GELEN 11 YAŞINDAKİ EGE’YE DOĞUM GÜNÜ PASTASIYLA SÜRPRİZ YAPTI.

26 Nisan 2020 Pazar 11:42
4 Okunma
Zabıta ekiplerinden 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü sokağa çıkma yasağına denk gelen 11 yaşındaki Ege’ye doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

İzmit ilçesi Hacı Hızır Mahallesi sakinlerden Gökdemir ailesinin oğlu Ege Gökdemir, 11. yaş gününü sokağa çıkma yasağı sebebi ile pastasız bir kutlamaya hazırlanırken yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadı. Küçük Ege’nin ailesi İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak durumu anlattı ve oğullarının doğum gününü pastayla kutlamak için destek istedi.

Marketlerin ve pastanelerin saat 14.00’a açık olması sebebiyle hızlıca pasta arayışına giren İzmit Belediyesi ekipleri, Ege’nin sürpriz doğum günü için hazırlıklarını tamamlayarak evine gitti. Gökdemir ailesinin evinin önünde doğum günü pastasını mumlarla süsleyen zabıta ekiplerine kapıyı yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Ege açtı. Pastayı görünce büyük mutluluk yaşaya Ege, ekiplere teekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor
İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri
İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim