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Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.
KOCAELİ 18.02.2022, 11:30
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haftanın 5 günü okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler; hem servislerden hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle indirilerek okullarına gitmelerine yardımcı oluyor.