Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haftanın 5 günü okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler; hem servislerden hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle indirilerek okullarına gitmelerine yardımcı oluyor.