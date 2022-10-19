Zabıta ekipleri balıkçıları denetledi

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte balıkçıları denetledi.

Denetimlerde ekipler, balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, yeterli hijyen ve temizlik şartlarını yerine getirilip getirilmediğine yönelik incelemelerde bulundu. Kurallara uymayan esnaf hakkında mevzuat hükümleri gereği idari işlem başlatıldığını ifade eden yetkililer, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.