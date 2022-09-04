Yüzünüze dolgu yaptırırken dikkat

Yapılan dolgu malzemesinin vücut için kullanılan dolgu malzemesi olması durumunda yüzde önemli kalıcı hasarlara neden olabileceği uyarısında bulunan Luvimed Sağlık Direktörü Recep Sekban, bu tarz uygulamaların güvenilir yerlerde yaptırılması gerektiğini, aksi taktirde kalıcı sağlık sorunlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Vücut dolgularının yüz ve yüz çevresine uygulandığı takdirde büyük sorunlar ortaya çıkabileceğini söyleyen Recep Sekban, dolgu yaptıracakların ’merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerden uzak durmaları ve uzman ellerde işlemlerini yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Sekban, "Dolgu uygulamaları, yüz hatlarını ve kırışıklıkları düzeltmek, daha dolgun dudaklar oluşturmak, yanak ve çene gibi yüz hatlarını belirleyen yapıları şekillendirmek ve cildi canlandırmak için sıklıkla tercih edilen dermokozmetik uygulamalardandır. hemen hemen herkesin aralıklı olarak yaptırdığı uygulamaların başında gelen dolgu uygulamalarında çok titiz ve bir o kadar da dikkatli olunmasında fayda var. Dolgu uygulanacak kişi öncelikle uygulama yaptıracakları yerleri iyi seçmeli ve merdiven altı dediğimiz yerlerden uzak durmalı. Çünkü bu tarz yerlerdeki en büyük sorun müşteri çekmek amacıyla maliyeti düşük tutmak istiyorlar. Bu yüzden de ucuz olması sebebiyle vücutta kullanılan dolgu malzemelerini yüz ve çevresine uygulayarak kalıcı hasarlara sebep oluyorlar. Özellikle vücutta kullanılan dolgu malzemelerinin yüz çevresinde kullanılması tehlikelidir ve kalıcı hasarlara neden olur" ifadelerini kullandı.