Yüzme öğrenen miniklere sertifikaları verildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bir ayda 500 öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından verildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin sertifika töreni bugün İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti. 7-14 yaş arasındaki çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde aldıkları eğitimleri gösteri yarışı ile taçlandırdı. Çocuklara sertifikalarını teslim eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocukların sporda daha aktif olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Yüzme Bilmeyen Kalmasın ve Engelsiz Kulaçlar projelerimiz vesilesiyle bu kadar güzel, aydınlık geleceğimizi bir arada görmek çok kıymetli. Bu anlamda tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Anne ve babalardan bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarınızı sporda, sanatta, kültürde ve her alanda sonsuz destekleyin. İzmit Belediyesi olarak bu yüzme havuzumuzda Temmuz ayında 500 evladımıza yüzme eğitimi verdik ve Ağustos aylında da yine 550 evladımıza yüzme eğitimi vermeye devam edeceğiz. Ayrıca 12 ay boyunca yürüttüğümüz Engelsiz Kulaçlar projemizde 308 özel gereksinimli evladımıza, Sporda Engel Yok diyerek yüzme eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Eğitime katılan tüm çocuklarımıza yüzmenin temel eğitimini veriyoruz. Temel eğitimi geçen çocuklarımız, İzmit Belediyespor Yüzme Takımımıza seçiliyor" dedi.