Yüzlerce kişi manzaraya karşı pedal çevirdi

Darıca Sahilinde Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılan yüzlerce kişi, deniz ve doğa manzarası eşliğinde pedal çevirdi.

Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirdi. Dudayev sahilde bulunan Gönül Birliği Kapısı önünde başlayan bisiklet turu Millet Bahçesi’nde bulunan Antik Köfte önünden dönülerek yine Gönül Birliği Kapısı önünde son buldu. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği bisiklet turuna Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu, Darıca Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Tunç, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Darıca Bisiklet Turu öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledik. ‘Bisiklete biniyorum, çevremi koruyorum, sağlıklı yaşıyorum’ sloganıyla organize ettiğimiz etkinliğimizde vatandaşlarımız ve sporcularımızla birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını olduğu gibi bisiklet sporunu da önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize yeni bisiklet yolları kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Dudayev sahilde bulunan Gönül Birliği Kapısı önünde başlayan ve yaklaşık 7 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turuna katılarak sporcular ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Darıca sahil ve Millet bahçesinin benzersiz manzarası eşliğinde gerçekleşen Darıca Bisiklet Turu oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet turuna katılan vatandaşlar ve sporcular, bir yandan yeşilin ve mavinin keyfini yaşarken bir yandan da manzara eşliğinde spor yaptılar. Bisiklet turunun ardından katılımcılarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Muzaffer Bıyık, gösterdikleri ilgi nedeniyle herkese teşekkür etti.