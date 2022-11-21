Yüzlerce gram uyuşturucuya el konuldu, 160 şahıs hakkında işlem başlatıldı

Kocaeli’nde kolluk kuvvetlerince 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirilirken, 160 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk kuvvetlerinin 14-20 Kasım tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 117 olayda 160 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 136’sı serbest bırakılırken, 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6 kişi ise tutuklandı. Yapılan uygulamalarda 14 gram bonzai, 760 gram metamfetamin, 31 gram skunk, 3 kök Hint keneviri bitkisi, 9 gram eroin, 976 gram esrar, 5 ecstasy hap, 167 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 14 bin 695 TL nakit para ele geçirildi.