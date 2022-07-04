Yusuf Çınar, şiir yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişebilirlik Şiir Yarışması’nda Gölcüklü Yusuf Çınar Çil, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişebilirlik konusunda gençlerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde birçok kategoride düzenlenen yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. Gölcük Barbaros İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Çınar Çil, “Bize Alkış Yap Baba" şiiri ile yarışmada 3’üncü oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’tan alan Çil, Gölcük’ü gururlandırdı.

Başkan Sezer’den tebrik

Öğrenciyi tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişebilirlik Şiir Yarışması’nda, Türkiye 3’üncüsü olarak ilçemizi gururlandıran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Derya Yanık’tan alan Gölcüklü Yusuf Çınar Çil’i, saygıdeğer ailesini ve öğretmenlerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.