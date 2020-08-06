Yürüyüş yollarını kullanan motosikletliler cezalandırılıyor

Kocaeli’de zabıta ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde şehir merkezindeki yürüyüş yollarına giren motosikletler cezalandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit şehir merkezi ve Yahya Kaptan’da yürüyüş yollarına ve kentteki yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan denetimlerde bir günde yaklaşık 30 sürücüye cezai işlem uygulanarak uyarıda bulunuldu.