banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!

Yukarı Hereke’de havuz keyfi

Körfez Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Yukarı Hereke’de portatif havuz hizmete başladı.

KOCAELİ 28.07.2022, 11:32
Yukarı Hereke’de havuz keyfi

Körfez Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Yukarı Hereke’de portatif havuz hizmete başladı.

Geçtiğimiz yıl da Yukarı Hereke Spor Kompleksi içerisinde kurulan havuz yine aynı yerde kuruldu ve bölgedeki çocuklar için hizmet vermeye başladı. 10’ar kişilik gruplar halinde seanslara katılan 7-13 yaş arası çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini bu havuzlarda serinleyerek çıkarıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarda çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Eğitimler sabah saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yorumlar (0)
29°
açık