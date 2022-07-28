Yukarı Hereke’de havuz keyfi

Körfez Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Yukarı Hereke’de portatif havuz hizmete başladı.

Geçtiğimiz yıl da Yukarı Hereke Spor Kompleksi içerisinde kurulan havuz yine aynı yerde kuruldu ve bölgedeki çocuklar için hizmet vermeye başladı. 10’ar kişilik gruplar halinde seanslara katılan 7-13 yaş arası çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini bu havuzlarda serinleyerek çıkarıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarda çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Eğitimler sabah saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.