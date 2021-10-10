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Yollardaki deformeler onarılıyor

Kocaeli genelinde yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda meydana gelen deformeleri gideriyor.

KOCAELİ 10.10.2021, 10:08
Yollardaki deformeler onarılıyor

Kocaeli genelinde yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda meydana gelen deformeleri gideriyor.

yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ağır tonajlı araç geçişleri veya iklimsel sebeplerle oluşan deformasyonları asfaltlama çalışmalarıyla gideriyor. Bu kapsamda Kandıra Cebeci, Yuvacık Çataldere Caddesi, İzmit Hafız Binbaşı Caddesi’nde ve kentin birçok farklı noktasında ekipler tarafından asfaltlama yapıldı.

Yollardaki bozulan kısımları trimer makinesi ile kazıyan ekipler, kazınan kısma yama asfalt serimi yaparak yollardaki bozuk bölümleri onarıyor. Ekipler tarafından kullanılan asfalt, Büyükşehir Belediyesinin asfalt şantiyesinde üretiliyor.

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde 2021 yılı ekim ayına kadar 140 bin ton asfalt üretildi. Kocaeli genelinde yolların bakım, onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen asfalt kullanılıyor.

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