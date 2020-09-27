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Yolda kalan kadın şoföre zabıta yardım etti

YOLDA KALAN KADIN ŞOFÖRE ZABITA YARDIM ETTİ.

KOCAELİ 27.09.2020, 13:11
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Yolda kalan kadın şoföre zabıta yardım etti

İzmit ilçesinde aracının lastiği patladığı için yolda kalan kadın şoföre Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yardım etti.

Kendi sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bekleyen bir araç olduğunu fark etti. Hızlı bir şekilde aracın yanına giden devriye ekibi, kadın şoför Atike Ersöz’ün araç lastiğinin patlamış olduğunu gördü. Kendi elleri ile vatandaşa yardım eden ekipler, yedek lastiğin montajını gerçekleştirdi. Olay sonrasında Ersöz, Büyükşehir Çağrı Merkezi sosyal medya hesabına mesaj yollayarak teşekkür etti. Ersöz mesajında, “Dün gece İzmit güzergahında talihsiz bir olay yaşamış bulunuyoruz. Saat 22.20 civarında arabanın lastiği patlamış olup, çaresizce ne yapacağımızı düşünürken, ekipleriniz duruma tesadüf olarak o güzergah üzerinden geçerken müdahale ettiler. Üstelik herhangi bir yardım çağrımız olmamasına rağmen. Bizi yolda görüp her türlü yardım olanaklarını kullanıp bizim için ellerinden geleni yapmış bulunmaktalar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, böyle kıymetli çalışanlara sahip olduğunuz için de sizlere ayrıca çok teşekkür ederiz” dedi.

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