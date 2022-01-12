Yol üstü parklanmada yeni tarife dönemi

Kocaeli’nin muhtelif yerlerinde bulunan yol üstü otopark ücretlerinde tarife değişikliğine gidildi. BELDE A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 17 Ocak Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağı bildirildi.

BELDE A.Ş. tarafından Kocaeli genelinde işletilen yol üstü otoparkların ücret tarifeleri yenilendi. İlk 15 dakika ücret alınmayacak olan tarifeler kapsamında, gaziler ve şehit ailelerine ait araçlar 3 saat ücretsiz parklanma yapabilecek. Engelli aracı, aracın engelli tarafından kullanılması veya engelli aracını refakatçisi kullandığında engellinin araç içinde olması halinde ücretsiz olarak faydalanabilecek. Engelli aracı tahsis edilen engelli park yeri haricindeki bölümlere park ettiğinde ücret tarifesine tabi olacak.

Görevli araçların en çok 2 saat park edebileceği yeni tarife kapsamında, Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda 5 TL’lik sabit ücret uygulanacak. Diğer ilçelerde ise belirlenen tarifeler üzerinden ücretlendirme yapılacak.

1 saatlik parklanmada İzmit için 7 TL, Gebze için 6 TL ve diğer ilçeler için 5 TL’lik tarifeler geçerli olacak. 1-2 saatlik parklanmada ise İzmit için 14 TL, Gebze için 11 TL ve diğer ilçeler için 9,5 TL ücret alınacak. 2-3 saatlik parklanmada ise İzmit için 18 TL, Gebze için 15,50 TL ve diğer ilçeler için 14 TL’lik tarifeler uygulanacak. 3 saatten sonra devam eden parklanmalarda her saat için 1 saatlik ücret tarifesi geçerli olacak.